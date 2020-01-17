PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Уголовный кодекс и авиакатастрофа в Иране: повестка дня Рады на 17 января

17 января депутаты Верховной Рады заслушают отчет правительства относительно катастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Иране, а также рассмотрят ряд важных законопроектов, в частности внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, который определен президентом как неотложный.

Для включения в повестку дня и принятия решения:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно функционирования банковской системы.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона О предотвращении коррупции.
  • Законопроект о внесении изменений в закон О местном самоуправлении в Украине.
  • Проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине.
  • Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Читайте: Заседание Верховной Рады 17 января (ОНЛАЙН)

Первое чтение:

  • Проект закона о внесении изменений в закон О Высшем антикоррупционном суде в связи с принятием закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.
  • Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах).
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы (относительно внедрения стандартов Совета Европы для молодежных центров и децентрализации работы с молодежью).
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Второе чтение:

  • Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.
  • Проект закона о сельскохозяйственной кооперации.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений).
  • Проект закона о Бюро финансовых расследований.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка