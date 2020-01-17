17 января депутаты Верховной Рады заслушают отчет правительства относительно катастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Иране, а также рассмотрят ряд важных законопроектов, в частности внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, который определен президентом как неотложный.

Для включения в повестку дня и принятия решения:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно функционирования банковской системы.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона О предотвращении коррупции.

Законопроект о внесении изменений в закон О местном самоуправлении в Украине.

Проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине.

Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Читайте: Заседание Верховной Рады 17 января (ОНЛАЙН)

Первое чтение:

Проект закона о внесении изменений в закон О Высшем антикоррупционном суде в связи с принятием закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы (относительно внедрения стандартов Совета Европы для молодежных центров и децентрализации работы с молодежью).

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками.

Проект закона о сельскохозяйственной кооперации.

Проект закона о внесении изменений в закон О научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений).

Проект закона о Бюро финансовых расследований.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.