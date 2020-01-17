17 січня депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду щодо катастрофи пасажирського літака Міжнародних авіаліній України в Ірані, а також розглянуть низку важливих законопроектів, зокрема внесення змін до Кримінального кодексу України, який визначено президентом як невідкладний.
Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань функціонування банківської системи.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям закону Про запобігання корупції.
- Законопроект про внесення змін до закону Про місцеве самоврядування в Україні.
- Проект постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні.
- Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання.
Читайте: Засідання Верховної Ради 17 січня (ОНЛАЙН)
Перше читання:
- Проект закону про внесення змін до закону Про Вищий антикорупційний суд у зв’язку з прийняттям закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень.
- Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах).
- Проект закону про внесення змін до деяких законів (щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю).
- Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Друге читання:
- Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.
- Проект закону про сільськогосподарську кооперацію.
- Проект закону про внесення змін до закону Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень).
- Проект закону про Бюро фінансових розслідувань.
Раніше Факти ICTV також публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.