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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 17 января (ОНЛАЙН)

На заседании Верховной Рады 17 января нардепы во время часа вопросов к правительству заслушают отчет Кабмина относительно расследования катастрофы пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в Иране 8 января.

Среди самых важных вопросов повестки дня – изменения в Уголовный кодекс Украины. Этот законопроект определен президентом как неотложный.

Также во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект о сельскохозяйственной кооперации, изменения в закон О научной и научно-технической деятельности и проект закона о Бюро финансовых расследований.

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В первом чтении – изменения в закон О Высшем антикоррупционном суде, в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах) и некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.


К слову, Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады на январь 2020 года.

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