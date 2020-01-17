Штраф или исправительные работы. Как предлагают наказывать за распространение дезинформации

Законопроект о противодействии дезинформации, который Министерство культуры, молодежи и спорта представило для общественного обсуждения, предусматривает введение административной и уголовной ответственности за ее распространение.

– То есть, если, условно говоря, медиа или кто угодно ошибся, у него есть возможность исправиться. Но если это системно, намеренно, и эта информация представляет общественный интерес, то это уже не реализация права выражения мнений, это намеренная работа, направленная на воздействие на общественное мнение с целью ее изменить, достичь каких-то целей. И это уже злоупотребление своими правами, гарантированными Конституцией, – объяснить в Минкульте.

В таком случае наступает административная ответственность, но исключительно по решению суда при условии удовлетворения заявления уполномоченного. То есть о влиянии какого-то госоргана на привлечение к ответственности речь не идет.

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Однако, если дезинформация добровольно опровергается, негативные последствия не наступают.

Если это уже третий факт в течение года, применяется штраф.

– Если нет добровольного опровержения, есть отказ, и судом будет доказано, что было распространение дезинформации, также штраф за каждый случай, – отмечают в ведомстве.

Уголовную ответственность в документе предлагается применять исключительно до установления полного контроля над территорией Украины. То есть, если заканчивается гибридная война, эта часть статьи об ответственности теряет силу.

– В случае умышленного массового распространения информации заведомо недостоверных сообщений, представляющих угрозу нацбезопасности, применяется штраф или исправительные работы на срок от 2 до 6 месяцев (по месту работы осужденного, из его зарплаты удерживается часть дохода государству), – рассказали во время презентации.

Если речь идет о ботах и фейковых аккаунтах, которые распространяют дезинформацию, это уже лишение свободы.

– Было много дискуссий по поводу того, что журналистов будут сажать. Есть штраф и исправительные работы, но в тюрьму никто не сядет, потому что есть много предохранителей, – заверили в Минкульте.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский аявил, что правительство не собирается регулировать стандарты подачи новостей в СМИ.