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Факти / Україна / Суспільство

Штраф або виправні роботи. Як пропонують карати за поширення дезінформації

Законопроект про протидію дезінформації, який Міністерство культури, молоді та спорту презентувало для громадського обговорення, передбачає запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за її поширення.

– Тобто, якщо, умовно кажучи, медіа чи будь-хто помилився, у нього є можливість виправитися. Але якщо це системно, навмисно, і ця інформація становить суспільний інтерес, то це вже не реалізація права вираження думок, це навмисна робота, спрямована на вплив на суспільну думку з метою її змінити, досягти якихось цілей. І це вже зловживання своїми правами, гарантовані Конституції, – пояснити в Мінкульті.

У такому випадку наступає адміністративна відповідальність, але виключно за рішенням суду за умови задоволення заяви уповноваженого. Тобто про вплив якогось держоргану на притягнення до відповідальності не йдеться.

Читайте: Законопроект про медіа – Рада оприлюднила текст документа

Проте, якщо дезінформація добровільно спростовується, негативних наслідків не настає.

Якщо це вже третій факт за рік, застосовується штраф.

– Якщо немає добровільного спростування, є відмова, і судом буде доведено, що було розповсюдження дезінформації, також буде штраф за кожен випадок, – наголошують у відомстві.

Кримінальну відповідальність у документі пропонується застосовувати  виключно до встановлення повного контролю над територією України. Тобто, якщо закінчується гібридна війна, ця частина статті про відповідальність втрачає чинність.

– У випадку умисного масового розповсюдження інформації завідомо недостовірних повідомлень, що становлять загрозу нацбезпеці, є штраф або виправні роботи на термін від 2 до 6 місяців (за місцем роботи засудженого, з його зарплати утримується частина коштів державі), – розповіли під час презентації.

Якщо йдеться про ботів та фейкові акаунти, які розповсюджують дезінформацію, це вже позбавлення волі.

– Було багато дискусій з приводу того, що журналістів будуть саджати. Є штраф і виправні роботи, але до в’язниці ніхто не сяде, бо є багато запобіжників, – запевнили у Мінкульті.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що уряд не збирається регулювати стандарти подавання новин у ЗМІ.

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