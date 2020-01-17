Правительство продолжает работать в штатном режиме – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

– Мы одна команда. Мы все пришли в парламент и Раду менять страну благодаря одному человеку – Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем и нам принципиально иметь доверие на 100%. В последнее время проводится очень много атак, чтобы создать представление будто кто-то не уважает президента – это неправда, – сказал он.

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Гончарук добавил, что правительство продолжит работу до решения Зеленского.

– Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы, – добавил премьер.

Напомним, утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке для того, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому. Он добавил, что передал его на рассмотрение главы государства вместе с правом внесения в Верховную Раду.