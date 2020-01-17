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Факти / Україна

Уряд продовжує працювати в штатному режимі – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд продовжує працювати в штатному режимі.

– Ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент і Раду змінювати країну завдяки одній людині – Володимиру Зеленському. Ми всі його поважаємо і нам принципово мати довіру на 100%. Останнім часом проводиться дуже багато атак, щоб створити уявлення нібито хтось не поважає президента – це неправда, – сказав він.

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