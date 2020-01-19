19 января в теринали В аэропорта Борисполь пройдет церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами самолета МАУ, который сбили двумя ракетами после вылета из Тегерана.
Церемония памяти погибших открыта для всех желающих. Проститься с погибшими можно с 13.00 до 19.00.
На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.
Среди них – 11 граждан Украины (девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – ФРГ и Великобритании.
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Видео церемонии прощания смотрите на сайте Факты ICTV.
Напомним, Кабмин выделил по 200 тыс. грн семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране.
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