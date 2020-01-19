19 січня в теріналі В аеропорту Бориспіль пройде церемонія прощання із загиблими членами екіпажу та пасажирами літака МАУ, який збили двома ракетами після вильоту з Тегерану.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих відкрита для усіх бажаючих. Попрощатися із загиблими можна з 13.00 до 19.00.
На борту перебувало 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.
Серед них – 11 громадян України (дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великої Британії.
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Відео церемонії прощання дивіться на сайті Факти ICTV.
Нагадаємо, Кабмін виділив по 200 тис. грн сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані.
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