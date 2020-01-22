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Факты / Украина

Инвестиционная “няня”: Зеленский анонсировал новую программу по приватизации

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу сотрудничества государства и крупных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в приватизацию в Украине.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы, которые вложат $100 млн и более в приватизацию, получат менеджеров-нянь.

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– Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny (инвестиционная няня). Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать.

У вас будет менеджер – investment nanny. Менеджер, который говорит на пяти языках и в формате 24 на 7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема, – рассказал президент Украины.

Победители конкурсов по приватизации, если вложат в купленные активы от $10 млн, смогут не платить пять лет налог на прибыль.

Ранее Факты ICTV публиковали полное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (WEF) в швейцарском Давосе.

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