Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму співпраці держави та великих інвесторів, які планують вкладати кошти в приватизацію в Україні.

Зеленський запевнив, що іноземні інвестори, які вкладуть $100 млн і більше у приватизацію, отримають менеджерів-нянь.

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– Ми підготували нову програму, яка називається Investment nanny (інвестиційна няня). Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну $100 млн або більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава вас захищатиме. У вас буде менеджер – investment nanny. Менеджер, який розмовляє п`ятьма мовами і в форматі 24 на 7 цей менеджер з вами працюватиме. Будь-яке питання, будь-яка проблема, – розповів президент України.

Переможці конкурсів з приватизації, якщо вкладуть у куплені активи від $10 млн, зможуть не платити п`ять років податок на прибуток.

Раніше Факти ICTV публікували повний виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі (WEF) у швейцарському Давосі.