Зарплата и депутатские: сколько получил Разумков в декабре

Заработная плата главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова за декабрь составила 37,3 тыс. грн, его первого заместителя Руслана Стефанчука – 54,1 тыс. грн, а заместителя главы Елены Кондратюк – 34,6 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос Украинских новостей.

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Кроме того, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк было начислено по 76 840 грн за выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, что депутаты поедут на формум в Давосе за свой счет.