Зарплата і депутатські: скільки отримав Разумков у грудні

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за грудень становила 37,3 тис. грн, його першого заступника Руслана Стефанчука – 54,1 тис. грн, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. грн.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

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Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк було нараховано по 76 840 грн на виконання депутатських повноважень за грудень і листопад.

Раніше Дмитро Разумков розповів, що депутати поїдуть на формум у Давосі за власний рахунок.