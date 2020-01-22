PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зарплата і депутатські: скільки отримав Разумков у грудні

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за грудень становила 37,3 тис. грн, його першого заступника Руслана Стефанчука – 54,1 тис. грн, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. грн.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

Читайте: Язик не повертається сказати, що чиновникам треба збільшити зарплату – Разумков

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк було нараховано по 76 840 грн на виконання депутатських повноважень за грудень і листопад.

Раніше Дмитро Разумков розповів, що депутати поїдуть на формум у Давосі за власний рахунок.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка