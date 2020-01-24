Сім років в’язниці може загрожувати творцям ботоферм, а не журналістам – Бородянський

У законопроекті про дезінформацію не прописано ув’язнення журналіста.
Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в ефірі програми Свобода Савіка Шустера.
– Сім років в’язниці дається за систематичне розповсюдження дезінформації. Тобто, якщо ви організували ботоферму, – сказав він.
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Міністр також додав, що проект закону складається з чотирьох частин, що стосуються покарання за дезінформацію, медіаосвіти, самоврядування для журналістів та створення індексу довіри.
До слова, Бородянський закликав приєднуватися до публічного обговорення законопроекту про дезінформацію, яке розпочнеться найближчим часом.
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