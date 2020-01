Сергій Токарєв: мета STEM is FEM – досягти гендерного балансу в енергетиці та технологіях

У лютому 2020 року в Києві пройде третій освітній модуль благодійного проекту STEM is FEM для українських школярок. Ініціатором проекту є IT-бізнесмен та інвестор Сергій Токарєв. За його словами, суть STEM is FEM полягає в популяризації технологічних професій серед дівчат та досягненні процентної рівності між жінками та чоловіками на спеціальностях, пов’язаних з наукою, технологіями, математикою та інженерією.

Тематика третього модуля буде присвячена енергетиці та екології. Організатори вважають, що ці теми не тільки надзвичайно важливі для України, а й будуть цікаві учасницям проекту.

Питання енергетичного сектора і збереження навколишнього середовища сьогодні знаходяться на підйомі в усьому світі. З кожним днем ​​вони привертають все більше людей та фахівців. Глобальне потепління змушує країни переглядати підходи до всієї енергетичної галузі, шукати більш технологічні та менш шкідливі рішення. При цьому, галузь досі вважається чоловічою та характеризується дуже серйозним гендерним розривом. Статистика показує, що в українській енергетиці працює менше 30% жінок. У Норвегії, яка найбільш близька до паритету, цей показник становить 38%, – розповідає Сергій Токарєв.

Сергій Токарєв зазначає, що ще гірше в українській енергетиці йдуть справи з кількістю жінок на керівних постах: більше 80% керівних позицій займають чоловіки.

Міжнародні дослідження показують, що основними проблемами на шляху до гендерної паритету в галузі є нестача спеціалізованих підходів у практиці найму, відсутність яскраво-виражених гендерних цілей в енергетичних компаній, стереотипні соціально-культурні норми та непопулярність профільних спеціальностей серед жінок.

Мета STEM is FEM – наблизитися до вирішення двох останніх питань: розвіяти стереотипи і показати дівчатам, що енергетична сфера відкриває для них безліч перспектив кар’єрного зростання та забезпечує всебічний розвиток. Щоб досягти цієї мети, ми познайомимо учасниць проекту з успішними жінками з галузі енергетики, покажемо та розповімо, як працюють підприємства сектора в Україні і світі, продемонструємо актуальність технологічних спеціальностей, – говорить Сергій Токарєв.

За словами організаторів, кожен модуль проекту складається з трьох частин – онлайн-конкурс, який визначає список учасниць, дводенний тематичний модуль у Києві, що містить лекції, бесіди з мотивуючими спікерами, екскурсії та повне занурення в тематику модуля.

Третя частина – конкурс, головним призом якого є участь у великих міжнародних подіях профільної спрямованості, а також безкоштовний доступ до різних навчальних курсів та тренінгів.

Проект STEM is FEM стартував у вересні 2019 року. За цей час організатори провели два модуля: з біотехнологій та IT. Переможниця першого вже побувала на конференції Women in Tech Perspectywy в Польщі, переможниця другого відправиться на Webit Festival Europe в Іспанію. Головним призом енергетичного модуля стане поїздка на Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Рим.

Цю конференцію організовує Єльський університет, серед випускників якого були президенти США, володарі Оскара та Нобелівські лауреати. У Римі представники з усього світу обговорять питання громадянства світу та теми, які виникають у зв’язку з глобалізацією суспільства, – розповідає ініціатор STEM is FEM.

Проект є благодійним і в ньому абсолютно безкоштовно можуть взяти участь школярки з усієї України. За словами організаторів, модулі проходять кожні два місяці, а за оновленням інформації можна стежити на сайті STEM is FEM.

