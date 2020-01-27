Градус напряжения спал – Зеленский об исторических вопросах Украины и Польши

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша смогли снизить градус напряженности вокруг некоторых вопросов совместного прошлого.

– Нам удалось снизить градус эмоций вокруг трагического совместного прошлого, – отметил Зеленский, напомнив, что Украина сняла мораторий на поисково-эксгумационные работы в польских захоронениях на своей территории, после чего эксперты из Польши провели первые раскопки во Львовской области.

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Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастыр и возьмёт ее под защиту, – добавил президент Украины.

Глава Польши Анджей Дуда, в свою очередь, поблагодарил украинского коллегу Зеленского, а также заявил, что теперь многие исторические вопросы между странами, которые раньше были проблемными, теперь последовательно и спокойно решаются.

Ранее Факты ICTV писали, что 26 января президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.