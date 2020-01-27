PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Градус напряжения спал – Зеленский об исторических вопросах Украины и Польши

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша смогли снизить градус напряженности вокруг некоторых вопросов совместного прошлого.

– Нам удалось снизить градус эмоций вокруг трагического совместного прошлого, – отметил Зеленский, напомнив, что Украина сняла мораторий на поисково-эксгумационные работы в польских захоронениях на своей территории, после чего эксперты из Польши провели первые раскопки во Львовской области.

Читайте: В память о солдатах, боровшихся с большевиками: Дуда сделал предложение Зеленскому

Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастыр и возьмёт ее под защиту, – добавил президент Украины.

Глава Польши Анджей Дуда, в свою очередь, поблагодарил украинского коллегу Зеленского, а также заявил, что теперь многие исторические вопросы между странами, которые раньше были проблемными, теперь последовательно и спокойно решаются.

Ранее Факты ICTV писали, что 26 января президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу.

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка