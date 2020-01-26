Зеленский отправился в Польшу: с кем встретится президент

26 января президент Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Польшу. Он будет находится в стране 26-27 января.

Во время визита главы Украины состоится встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Также Зеленский примет участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые состоятся в Освенциме.

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Первый концлагерь во время Второй Мировой войны немецкие войска создали в польском городе Освенцим. Ему дали название Аушвиц.

В нем были убиты около 1,4 млн человек, 1,1 млн из которых – евреи. После завершения войны на месте концентрационного лагеря создали музей.

К слову, во время визита в Израиль Владимир Зеленский и делегация Украины отказались от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Они уступили свои места людям, которые пережили указанную трагедию.