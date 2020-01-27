Градус напруги спав – Зеленський про історичні питання України та Польщі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща змогли знизити градус напруженості навколо деяких питань спільного минулого.

– Нам вдалося знизити градус емоцій навколо трагічного спільного минулого, – зазначив Зеленський, нагадавши, що Україна зняла мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи в польських похованнях на своїй території, після чого експерти з Польщі провели перші розкопки у Львівській області.

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– Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист, – додав президент України.

Глава Польщі Анджей Дуда, у свою чергу, подякував українському колезі Зеленському, а також заявив, що тепер багато історичних питаннь між країнами, які раніше були проблемними, тепер послідовно та спокійно вирішуються.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 січня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.