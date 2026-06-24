Вратарь сборной Норвегии по хоккею Хенрик Хаукеланд, признанный лучшим голкипером ЧМ-2026, не сможет выступить за национальную команду из-за перехода в российский клуб КХЛ Трактор (Челябинск).

Об этом сообщает NRK.

Хаукеланд лишится места в сборной Норвегии из-за России

Хенрик Хаукеланд лишится места в национальной сборной Норвегии по хоккею как минимум на период выступлений за российский клуб.

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В 2022 году Норвежская хоккейная ассоциация приняла правило, согласно которому игроки, выступающие в России или Беларуси, не могут играть за сборную.

— По определению, его нельзя вызвать в национальную сборную, если только геополитическая ситуация не изменится кардинально, — заявил генеральный секретарь ассоциации Петтер Салстен.

По словам Салстена, во время разговора с Хаукеландом хоккейная ассоциация попросила его оценить все последствия, которые повлечет за собой для него такой переход.

— Мы не давали ему советов, но попросили его взвесить все последствия, — отметил он.

Ранее в этом году Хаукеланд стал одним из главных героев Норвегии на чемпионате мира, продемонстрировав великолепную игру на воротах. Он также помог Норвегии завоевать историческую бронзовую медаль.

По итогам чемпионата его также признали лучшим вратарем турнира.

Во вторник российский хоккейный клуб заявил, что Хаукеланд подписал двухлетний контракт. 31-летний Хаукеланд в прошлом сезоне играл за немецкий клуб Штраубинг Тайгерс. Ранее он также выступал за Бьоркловен, Лександ, Тимро и Ферьестад.

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