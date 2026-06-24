Венгрия приостановила рассмотрение заявлений Украины и Молдовы о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

По словам собеседников издания, Будапешт выступил против направления совместного письма от имени 27 стран-членов Евросоюза в Европейский совет и Европейскую комиссию. В документе должна была быть зафиксирована общая позиция государств блока относительно переговорного процесса.

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Для принятия такого решения необходима единодушная поддержка всех стран ЕС. Как отметили дипломаты, Венгрия стала единственным государством, выступившим против этого шага. Вопрос планируется повторно обсудить на следующей неделе.

Первый сигнал к продвижению вперед

Ранее Киев и Кишинев добились важного прогресса на пути к членству в ЕС. 15 июня страны Евросоюза единогласно одобрили открытие первого официального переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Этот этап стал значительным шагом после длительных задержек, связанных с позицией бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступал против быстрого продвижения Украины к членству в ЕС.

Поскольку заявки Украины и Молдовы политически взаимосвязаны, одна страна не могла продвигаться вперед в переговорном процессе без другой.

Киев стремится открыть все переговорные кластеры до июля

Украина рассчитывает на быстрое продвижение в процессе вступления в Евросоюз. Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка ранее заявлял изданию Politico, что Киев намерен открыть все шесть переговорных кластеров до середины июля.

Впрочем, нынешняя позиция Венгрии может повлиять на эти планы и замедлить дальнейшие этапы переговоров.

Позиция правительства Петера Мадьяра

По данным Politico, нынешнее правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра занимает осторожную позицию в отношении вступления Украины в ЕС.

Хотя Будапешт не против открытия первого переговорного кластера для Украины, венгерская сторона настаивала на исключении формулировки “как можно скорее” в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Во время пресс-конференции после заседания Европейского совета Мадьяр заявил, что открывать все шесть переговорных кластеров одновременно нецелесообразно. Он объяснил это тем, что переговорный процесс Украины только начался, а такой шаг может создать неверный сигнал для стран Западных Балкан, которые также стремятся к вступлению в ЕС.

Источник : Politico

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