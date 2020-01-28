Цифровые права в приложении Дія: пошаговая инструкция по использованию

Смартфоны уже заменили тонны бумаги и пластика. А как насчет водительских прав и техпаспорта? Украина – среди десяти стран мира вводит цифровую версию официальных документов. Совсем скоро они станут доступны каждому украинцу..

Что же надо сделать, чтобы это заработало? Вот алгоритм. Загружаете на телефон приложение Дія. Оно будет доступно бесплатно в Play Market и App Store на любом смартфоне. Регистрируетесь через онлайн-банкинг. Дію согласились поддерживать 16 крупнейших украинских банков. Придумываете 4-значный код и вуаля – права и техпаспорт в вашем смартфоне.

В Министерстве цифровой трансформации обещают, что вскоре будут и другие способы регистрации в приложении Дія. В министерстве также планируют, что вскоре с помощью приложения водители смогут передавать техпаспорт тем, кому доверили управление своим авто. А еще загружать полисы страхования. Кстати, автогражданку в бумажном виде уже сейчас иметь не обязательно – достаточно мобильной версии.

Это удобно, ведь телефон всегда под рукой. В том числе, когда тебя останавливает полиция. Копы с помощью планшета сканируют данные. Но возникает вопрос: что делать, когда нет доступа к интернету? В таком случае копы звонят на дежурную часть для проверки данных. Серия и номер удостоверения отражаются даже тогда, когда телефон в режиме офлайн. Главное – позаботиться о его заряде.

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Но электронные права, оказывается, могут пригодиться не только при общении с полицией. В местах, где нужно подтвердить персональные данные, это еще и альтернатива паспорта. Например, при покупке железнодорожного билета примут электронное удостоверение.

Иногда нужно еще и проверить подлинность документов. Впрочем, в Министерстве цифровой трансформации говорят, что это дело времени.

Будут ли защищены персональные данные в электронном варианте? Конечно, ведь QR-код в приложении действует 3 минуты. Само приложение пока работает в тестовом режиме. Главное сейчас – выяснить, где существуют слабые места. Разработчики сразу пытаются их исправить.

Похожая система действует и в Эстонии с той разницей, что там вообще нет пластиковой версии водительского удостоверения. Все документы заменяет ID-паспорт. Приложение Дія полноценно заработает уже 30 января – его смогут загрузить все украинцы. Но пластиковые водительские удостоверения и техпаспорт пока не выбрасывайте. Для поездок за границу они все еще вам нужны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что автогражданку добавят в смартфоны к водительским правам и техпаспорту.