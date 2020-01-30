Умер Виталий Бойко – бывший председатель Верховного суда и министр юстиции

Умер Виталий Бойко – бывший председатель Верховного суда Украины, сообщил Высший совет правосудия в четверг, 30 января.

– Высший совет правосудия выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невероятной утраты – смерти Бойко Виталия Федоровича, – говорится в сообщении.

Бойко родился в 1937 году, карьеру судьи начал в 1963 году народным судьей, в 1964 году стал председателем районного суда в Днепропетровске.

В 1973 году получил должность зампредседателя Днепропетровского облсуда, а в 1986 возглавил Донецкий облсуд.

С 1992 по 1993 год работал заведующим отделом национальной безопасности, обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Кабинета министров Украины.

С 1986 года четыре года был первым заместителем министра, в 1990-1992 годах – министром юстиции Украины.

Читайте: Умер президент ассоциации спортивных журналистов Волобуев

В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове.

В 1994 году был избран председателем Верховного суда Украины и возглавлял его до выхода в отставку в 2002 году.

Выполнял полномочия члена Высшего совета юстиции по должности с 24 марта 1998 по 24 октября 2002 года.

Напомним, в январе в Одессе умер Валерий Барановский – украинский режиссер и писатель.

Источник: ВСП

Фото: Судебно-юридическая газета