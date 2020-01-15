PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Умер Валерий Барановский – украинский режиссер и писатель

Украинский режиссер и писатель Валерий Барановский умер на 79 году жизни в Одессе. У него было больное сердце.

Весной 2019 года для Валерия Барановского даже был объявлен сбор денег на операцию для установки кардиостимулятора.

Читайте: Умер президент ассоциации спортивных журналистов Волобуев

Прощание с Валерием Барановским состоится 16 января в 11.00 на II Христианском кладбище в Одессе.

К слову, Валерий Барановский был журналистом, публицистом, документалистом и автором ряда книг.

Коллеги отмечают, что он был человеком с активной жизненной позицией и несломленным бунтарем.

Ранее Факты ICTV писали о смерти режиссера Константина Бромберга.

Фото: Всемирный клуб одесситов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка