Украинский режиссер и писатель Валерий Барановский умер на 79 году жизни в Одессе. У него было больное сердце.
Весной 2019 года для Валерия Барановского даже был объявлен сбор денег на операцию для установки кардиостимулятора.
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Прощание с Валерием Барановским состоится 16 января в 11.00 на II Христианском кладбище в Одессе.
К слову, Валерий Барановский был журналистом, публицистом, документалистом и автором ряда книг.
Коллеги отмечают, что он был человеком с активной жизненной позицией и несломленным бунтарем.
Ранее Факты ICTV писали о смерти режиссера Константина Бромберга.
Фото: Всемирный клуб одесситов
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