Умер президент ассоциации спортивных журналистов Волобуев

Спортивный журналист Михаил Волобуев ушел из жизни после продолжительной болезни на 74 году жизни.
Волобуев на протяжении 20 лет был президентом ассоциации спортивных журналистов, которую возглавил в 1999 году. С 2000 года он был членом Международной ассоциации спортивной прессы.
В течение одиннадцати лет Волобуев занимал должность пресс-атташе НСК Олимпийский.
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В ноябре Правления АСЖУ выбрало исполняющим обязанности президента Александра Гливинского, который также работает пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу.
Напомним, в Мексике после полученных травм на ринге умер рестлер La Parka.
Джерело: Ukrainian Sports Press Association
Фото: Ukrainian Sports Press Association
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