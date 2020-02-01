Китай мешает: Помпео об американских инвестициях в Украину

Американский бизнес заинтересован в инвестировании в Украину, но сохраняются вызовы в связи с приходом Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам визита в Киев.

– У нас есть американский бизнес, который хочет инвестировать в Украину. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, который делает вещи, не идущие на пользу украинскому народу, – сказал он интервью ABC, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепа США.

Что именно имел ввиду Помпео, он не уточнил.

Ранее президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Украина делает все, чтобы улучшить отношения с США и увеличить американские инвестиции в нашу страну.

Ранее Факты ICTV рассказывали, зачем Помпео приезжал в Украину и как это может быть связано с импичментом Дональда Трампа в США.

Источник: state.gov