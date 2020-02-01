Китай заважає: Помпео про американські інвестиції в Україну

Американський бізнес зацікавлений в інвестуванні в Україну, але зберігаються виклики у зв’язку з приходом Китаю, заявив держсекретар США Майк Помпео за підсумками візиту до Києва.

– У нас є американський бізнес, який хоче інвестувати в Україну. Ми повинні переконатися, що у них є можливості для цього. Як і раніше зберігається виклик у зв’язку з приходом сюди Китаю, який робить речі, які не йдуть на користь українському народу, – сказав він інтерв’ю ABC, стенограму якого розповсюдила прес-служба Держдепу США.

Що саме мав на увазі Помпео, він не уточнив.

Раніше президент Владимир Зеленский під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео заявив, що Україна робить все, щоб поліпшити відносини зі США та збільшити американські інвестиції у нашу країну.

Раніше Факти ICTV розповідали, навіщо Помпео приїжджав в Україну та як це може бути пов’язано з імпічментом Дональда Трампа у США.

Джерело: state.gov