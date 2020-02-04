Негода в Україні: ДСНС просить водіїв не виїжджати з міст

Українські водії повинні утриматися від виїзду за межі населених пунктів без гострої необхідності у період з 5 до 7 лютого.

Із таким закликом звернувся голова ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, через прогнозоване погіршення погодних умов у Києві планують обмежувати в’їзд до столиці великовагового транспорту.

Працювати з наслідками погіршення погоди в цілодобовому режимі будуть міжвідомчі штаби.

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Чечоткін доручив забезпечити роботу пунктів обігріву, особливо в східних областях, де очікується найбільше зниження температури, а також своєчасно залучати снігоприбиральну техніку.

Як повідомлялося, в Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови через циклон Petra.