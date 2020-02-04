Задержание чиновника секретариата Кабмина – реакция Гончарука

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что госслужащего секретариата Кабинета министров и его посредника задержали за взятку в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом).

По факту продолжаются следственные действия.

Гончарук напомнил, что в октябре 2019 года правительство создало новый межрегиональный подразделение Национальной полиции — Департамент стратегических расследований.

Читайте: В Украине на топ-уровне абсолютно нет коррупции – премьер-министр

– Его цель – снижение уровня преступности по всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными организациями, криминальными авторитетами и ворами в законе. Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти, – написал он.



Напомним, в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн. Чиновник через посредника требовал от предпринимателя 2,5 млн грн “отката” за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику.