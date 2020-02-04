ГБР задержало чиновника секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

В Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.

Чиновник через посредника требовал от предпринимателя 2,5 млн грн “отката” за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику.

Его задержали во время получения 2 млн грн. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

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В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 3 октября на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. А.А. Шалимова. Его задержали на горячем во время получения денег от пациента за проведенную ранее операцию по трансплантации печени, дальнейшее лечение и реабилитацию.