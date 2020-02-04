PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

ГБР задержало чиновника секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

В Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.

Чиновник через посредника требовал от предпринимателя 2,5 млн грн “отката” за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыва судебных исков к подрядчику.

Его задержали во время получения 2 млн грн. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании меры пресечения.

Читайте: Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, 3 октября на взятке в $20 тыс. задержан заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. А.А. Шалимова. Его задержали на горячем во время получения денег от пациента за проведенную ранее операцию по трансплантации печени, дальнейшее лечение и реабилитацию.

Источник: ГБР

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка