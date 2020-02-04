Затримання чиновника секретаріату Кабміну – реакція Гончарука

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що держслужбовця Секретаріату Кабінету міністрів і його посередника затримали за хабар у порядку ст.208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою).

За фактом тривають слідчі дії.

Гончарук нагадав, що в жовтні 2019 року уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції — Департамент стратегічних розслідувань.

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– Його мета – зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і злодіями в законі. Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади, – написав він.



Нагадаємо, у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара в 2,5 млн грн. Чиновник через посередника вимагав від підприємця 2,5 млн грн “відкату” за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.