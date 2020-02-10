Слова о Зеленском вырвали из контекста – Гончарук об аудиозаписях

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его высказывания о президенте Владимире Зеленском вырвали из контекста.

По словам премьер-министра, он не давал оценку знаниям президента на обнародованных аудиозаписях.

– Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история, – сказал Гончарук.

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Он добавил, что считает Зеленского хорошим менеджером и мудрым человеком.

И именно такую ​​оценку он распространяет абсолютно во всех аудиториях.

К слову, 17 января Владимир Зеленский дал правоохранительным органам две недели на то, чтобы установить всех причастных к записи разговоров во время встречи Алексея Гончарука, министров и представителей НБУ.