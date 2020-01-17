Разумков отреагировал на “записи прослушки” Гончарука

Дмитрий Разумков отреагировал на слитые записи с якобы совещания в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

– Если говорить о пленках – мягко говоря, если они есть аутентичными, то большая часть депутатского корпуса Слуги народа с этими заявлениями не согласятся, – рассказал Разумков в эфире телеканала Украина.

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Напомним, в сеть слили записи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы Гончарук не лучшим образом отзывается о президенте Украины.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке, чтобы развеять сомнения относительно уважения к президенту Владимиру Зеленскому.