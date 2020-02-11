Обстрелы и новое разведение сил: Зеленский и Меркель обсудили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе.

Телефонный разговор между лидерами состоялся 11 февраля.

Меркель выразила обеспокоенность из-за нарушения режима перемирия со стороны боевиков, которых контролирует Россия.

Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 в Париже.

Собеседники выразили надежду на прогресс в определении трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии столкновения на Донбассе во время следующего заседания Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

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Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.