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Факти / Україна

Бойовики намагаються загострити ситуацію на Донбасі перед засіданням ТКГ

На лінії зіткнення на Донбасі бойовики цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації.

Вони намагаються загострити ситуацію у зоні проведення Операції об’єднаних сил напередодні засідання Тристоронньої контактної групи.

– Провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, примусити підрозділи Об’єднаних сил вести вогонь у відповідь та в подальшому звинуватити наших захисників у порушенні режиму припинення вогню та зриві Мінських домовленостей, – повідомили у штабі ООС.

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11 лютого незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військових поблизу Оріхового з гранатометів різних систем та мінометів калібру 120 мм.

За інформацією розвідки, проросійські бойовики готують нову провокацію, в якій використовуватимуть важку артилерію.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вибори на Донбасі зможуть провести восени цього року.

Джерело: Штаб ООС

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