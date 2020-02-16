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Факты / Украина

Авиакатастрофа самолета МАУ: Данилов поехал в Иран обсудить “проблемные вопросы”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране.

Данилов должен обсудить с иранскими властями проблемные вопросы расследования катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Приглашение в Иран секретарь СНБО получил от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

В воскресенье Данилов почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе, возложив вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком цветы на месте падения украинского самолета.

Авиакатастрофа самолета МАУ: Данилов поехал в Иран обсудить “проблемные вопросы” / 2 фотографии

Читайте: Катастрофа МАУ: пять стран требуют справедливой компенсации от Ирана

Также в память о погибших было поставлено 11 свечей в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

Напомним, Иран заявил, что не может расшифровать данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов.

Источник: СНБО

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