Иран не может расшифровать черные ящики, но отказывается передать их в другую страну

Иран не может расшифровать данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов. Однако, передавать их для экспертизы другим странам – также отказывается.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждает, что в соответствии с международными авиационными правилами, Иран вправе проводить расследование катастрофы самолета.

Однако, чтобы иметь возможность расшифровать информацию с самописцев, Ирану нужно техническое обеспечение и опыт других стран.

– Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам свой опыт? – сказал министр.

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По словам министра, сейчас с черными ящиками никаких работ не проводят.

– Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон, – отметил Зариф.

Ранее министр дорог Ирана Мохаммад Эслами заявлял, что черные ящики со сбитого самолета являются одними из основных объектов для изучения инцидента и должны остаться в Иране.

Напомним, ранее директор по расследованию несчастных случаев иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.

Источник: NBC