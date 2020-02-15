Катастрофа МАУ: пять стран требуют справедливой компенсации от Ирана

Участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ в Иране требуют выплатить своевременную и справедливую компенсацию.

– Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня на полях Мюнхенской конференции провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном, – сообщает МИД Украины.

Министры призвали Иран завершить тщательное и прозрачное уголовное расследование сбивания самолета.

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Кроме того, группа также обсудила необходимость улучшения авиационной безопасности и авиаперелетов над зонами конфликтов и в прилегающих к ним районах.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что черные ящики МАУ можно расшифровать во Франции, но с участием Украины.

ФОТО: МИД