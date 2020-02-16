Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ірані.

Данілов повинен обговорити з іранською владою проблемні питання розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Запрошення до Ірану секретар РНБО отримав від секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

У неділю Данілов вшанував пам’ять українців, загиблих 8 січня в авіакатастрофі, поклавши разом із послом України в Ірані Сергієм Бурділяком квіти на місці падіння українського літака.







Авіакатастрофа літака МАУ: Данілов поїхав до Ірану обговорити “проблемні питання” / 2 фотографии

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Також у пам’ять про загиблих було поставлено 11 свічок у Ванкському Соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської Апостольської церкви).

Нагадаємо, Іран заявив, що не може розшифрувати дані з чорних скриньок збитого літака МАУ без допомоги західних експертів.