Мюнхенская конференция по безопасности. День 2

Субботний Мюнхен, в отличие от пятничного, уже больше напоминал город, в который съехались важные делегации со всего мира на 56-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом постоянно сигнализировали группки полиции, которые ходили по городу, поскольку в разных местах центра происходили политические митинги. И возле каждого из них дежурили полицейские, среди которых было довольно много и полисменок.

Но поскольку митинги все как один были мирными, то стражи порядка стояли хоть и в рядах, но без дела, время от времени заказывая кофе и какао в передвижных кафе на велосипедах.

Для Украины этот конференционный день отметился двумя выступлениями президента Владимира Зеленского. Сначала он произнес речь в основной части конференции, а затем на Украинском Завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской Стратегией.

На завтрак господин Зеленский появился в сопровождении новоназначенного председателя своего офиса, министра внутренних дел и председателя СБУ. Правда, эта делегация немного задержалась, поскольку перед тем наш президент провел переговоры с генсеком НАТО. Но в ожидании гаранта участники ланча слушали речь президентки Эстонии и активно поддерживали ее проукраинские тезисы своими аплодисментами.

Когда же к слову пригласили Владимира Зеленского, то он повторил слова о вероятной возможности местных выборов осенью на оккупированных территориях Востока и сообщил, что готовится еще один обмен с РФ, который даст возможность двум сотням наших граждан вернуться из русского плена.

Характерно, что тема вчерашнего скандального плана из 12 пунктов о завершении войны в Украине в официальных речах и обсуждениях в субботу как-то не возникала. На первый взгляд создавалось впечатление, что вчерашнего скандала вокруг него как не было.

Хотя позднего субботнего вечера, когда украинцы выбирали полуфиналистов поездки на Евровидение, текст документа снова вернулся на официальную страницу конференции, но уже с припиской о его контроверсийности и полученной вчера порцией критики.

Между тем днем ​​обсуждать появление этих 12 пунктов представители различных делегаций не слишком хотели, ни публично, ни в неформальном общении. Зато на всех, с кем я общался, сильное впечатление произвели слова недавно освобожденного из плена журналиста Станислава Асеева, которого организаторы Украинского Завтрака также пригласили выступить.

Фото: Вадим Карпьяк

И именно текст его небольшой речи я бы хотел привести здесь, потому что считаю, что ее следует услышать не только нашим международным партнерам, но и многим внутри Украины, как напоминание о том, что наша война с Россией – это не просто война за территорию или людей. Это война также за ценности и собственное достоинство:

– Добрый день, уважаемые присутствующие.

В 2012 году мой родной город Донецк принимал Евро-2012. Принимал с новым аэропортом, новым железнодорожным вокзалом и стадионом. Сейчас, в 2020 году, Донецк, фактически, не имеет ни первого, ни второго, ни третьего.

Но сейчас там есть нечто иное. Прямо в центре города действует спецтюрьма так называемого МГБ, которое называется Изоляция, в которой я находился 28 месяцев своего плена. И это место дает очень четкое понимание того, с чем мы имеем дело на сегодняшний день. Ведь мы имеем дело не просто с российской агрессией, когда Российская Федерация смотрит на мою страну как на неплохую загородную дачу. Мы имеем дело с чем-то, что уже вообще не касается этой войны.

Потому что когда ты заставляешь пожилую женщину заползать под нары только за то, что она подошла к немного открытому окну, или заставляешь взрослого человека, мужчину, среди ночи лаять как собака – это не война. Это касается лишь одного: ты или человек, или нет. И ответ очевиден.

Я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас какое-то сочувствие, потому что мне сочувствие не нужно. Сочувствие нужно тем людям, которые до сих пор находятся в этой Изоляция. Я говорю это для того, чтобы мы понимали: если мы будем вести переговоры с Российской Федерацией относительно тех территорий, то речь уже идет не просто о границе или экономике, хотя это очень важные составляющие.

Речь идет о свободе в самом высоком смысле этого слова, которая не может быть предметом торгов.

И если некоторые наши западные коллеги не понимают, что они чувствуют себя в безопасности благодаря тысячам гробов моих сограждан, то мы, украинцы, не можем себе позволить забывать об этом.

Потому что просто сейчас, а я вам это гарантирую, когда я выступаю перед вами в этой светлой комнате, в невероятном окружении … просто сейчас в центре Донецка кого жестко и не по-человечески пытают. И это происходит круглосуточно в течение каждого дня. Я сам был свидетелем этого и сам через это прошел. Именно поэтому мы, украинцы, не можем себе позволить забыть об этом.

И это именно этот колокол звонит по каждому из нас. Я надеюсь, что в эти слова еще кто-то верит.

Спасибо!

Автор: Вадим Карпьяк