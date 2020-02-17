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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют на 17 февраля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины укрепил курс гривны к доллару на три копейки.

По состоянию на 17 февраля курс доллара установлен на уровне 24,44 грн за $1.

Предыдущий курс доллара был установлен 14 февраля на уровне 24,47 грн за $1.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Также снизился курс евро по отношению к гривне примерно на девять копеек. Сейчас он составляет 26,49 грн за €1.

Курс евро 14 февраля составил 26,58 грн за €1.

Курс валют от НБУ на 17 февраля:

  • $1 – 24,44 грн;
  • €1 – 26,49 грн.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что вспышка коронавируса не сильно повлияет на экономику Украины.

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