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Факты / Украина

Обострение на Донбассе: США призвали РФ соблюдать обязательства

Из-за обострения ситуации на Донбассе в посольстве США в Украине выразили обеспокоенность и призвали РФ соблюдать Минские договоренности.

– Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и нормандские обязательства, – говорится в заявлении.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить действия боевиков на Донбассе. А бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен напомнил Владимиру Путину, что путь к улучшению отношений между Западом и РФ проходит через Украину.

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Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.

Фото: Dreamstime

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