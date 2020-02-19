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Факти / Україна

У Коростені автобус з пасажирами влетів в електроопору – є жертви

У Житомирській області сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого близько 7.15 у районному центрі. У ДТП загинув водій автобуса, двох пасажирів доставили до лікарні.

– За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, що працював на міському маршруті, рухаючись вулицею м. Коростеня, вчинив зіткнення з електроопорою, – зазначають у поліції.

У Коростені автобус з пасажирами влетів в електроопору – є жертви / 3 фотографии

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Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події, зокрема перевіряють інформацію щодо різкого погіршення самопочуття водія.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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