У Житомирській області сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, в результаті чого загинула людина.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 лютого близько 7.15 у районному центрі. У ДТП загинув водій автобуса, двох пасажирів доставили до лікарні.
– За попередньою інформацією, 66-річний водій пасажирського автобуса ПАЗ-4234, що працював на міському маршруті, рухаючись вулицею м. Коростеня, вчинив зіткнення з електроопорою, – зазначають у поліції.
У Коростені автобус з пасажирами влетів в електроопору – є жертви / 3 фотографии
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Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події, зокрема перевіряють інформацію щодо різкого погіршення самопочуття водія.
Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
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