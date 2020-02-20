Кличко: метро на Троещину – это вопрос ближайших 4-5 лет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.

По его словам, открыть новое автосообщение между левым и правым берегами столицы планируют до конца этого года.

– Вы знаете, я уже проезжал по мосту, когда проверял, как там идут работы. И могу сказать, что до конца этого года мы откроем автомобильное сообщение ним. Метро на Троещину – это вопрос ближайших 4-5 лет, – отметил Виталий Кличко.

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Он добавил, что в этом году на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода выделят из городского бюджета почти 3 млрд грн.

Кроме того Кличко отметил необходимость ремонта киевских мостов, большинство из которых находятся в предаварийном состоянии.

Напомним, 16 декабря представили идею генплана Киева, который предусматривает запуск метро на Троещину.