Кличко: метро на Троєщину – це питання найближчих 4-5 років

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що як тільки буде добудований Подільсько-Воскресенський міст і ним відкриють рух автотранспорту, розпочнеться будівництво нової гілки метро на Троєщину.

За його словами, відкрити автосполучення між лівим і правим берегами столиці новим мостом планують до кінця цього року.

– Ви знаєте, я вже проїжджав мостом, коли перевіряв, як там тривають роботи. І можу сказати, що до кінця цього року ми відкриємо автомобільне сполучення ним. Метро на Троєщину – це питання найближчих 4-5 років, – наголосив Віталій Кличко.

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Він додав, що цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу виділять з міського бюджету майже 3 млрд грн.

Крім того Кличко наголосив на необхідності ремонту київських мостів, більшість з яких перебувають в передаварійному стані.

Нагадаємо, 16 грудня представили ідею генплану Києва, що передбачає запуск метро на Троєщину.