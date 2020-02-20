В Новых Санжарах продолжаются столкновения с полицией: местные настроены никого не пускать

В Новых Санжарах на Полтавщине – протесты и паника. Жители пытаются перекрыть дорогу, чтобы в местный санаторий не привезли эвакуированных из китайского Уханя. Произошли столкновения с полицией. Туда даже пригнали БТР.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заверил, что эвакуированные здоровы, симптомов инфекции у них нет.

Автобусы с людьми едут из Харькова. Персонал санатория вывозят, с эвакуированными на карантине останутся медики и техники, которые их сопровождают.

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Утром для проезда эвакуированных украинцев силовики с помощью военной техники освобождали дорогу от протестующих. Рядом с санаторием местные обустроили импровизированную границу с шинами и камнями. Люди стали живой цепью и не собираются пропускать транспорт.

В полукилометре от санатория стоят десятки единиц военной техники. Правоохранители образовали плотный кордон.

Заведение – общетерапевтического профиля, рассчитанное на две сотни коек. В сам санаторий никого не пускают. Сотрудники также не выходят к людям. По сообщениям Полтавского областного управления здравоохранения, санаторий готовили заблаговременно, отдыхающих отселили, поэтому готовы принимать эвакуированных из Уханя украинцев.

Тем временем, местные жители не верят, что в заведении все на должном уровне. Люди возмущены, что их никто не предупредил. В Новых Санжарах серьезных столкновений между полицией и местными не было. Правда, жители настроены решительно – пропускать украинских туристов не собираются.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Аваков прибыл в Новые Санжары.

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