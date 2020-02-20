Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В Новых Санжарах продолжаются столкновения с полицией: местные настроены никого не пускать

В Новых Санжарах на Полтавщине – протесты и паника. Жители пытаются перекрыть дорогу, чтобы в местный санаторий не привезли эвакуированных из китайского Уханя. Произошли столкновения с полицией. Туда даже пригнали БТР.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заверил, что эвакуированные здоровы, симптомов инфекции у них нет.

Автобусы с людьми едут из Харькова. Персонал санатория вывозят, с эвакуированными на карантине останутся медики и техники, которые их сопровождают.

Читайте: Санаторий в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя – куда вывезли персонал

Утром для проезда эвакуированных украинцев силовики с помощью военной техники освобождали дорогу от протестующих. Рядом с санаторием местные обустроили импровизированную границу с шинами и камнями. Люди стали живой цепью и не собираются пропускать транспорт.

В полукилометре от санатория стоят десятки единиц военной техники. Правоохранители образовали плотный кордон.

Заведение – общетерапевтического профиля, рассчитанное на две сотни коек. В сам санаторий никого не пускают. Сотрудники также не выходят к людям. По сообщениям Полтавского областного управления здравоохранения, санаторий готовили заблаговременно, отдыхающих отселили, поэтому готовы принимать эвакуированных из Уханя украинцев.

Тем временем, местные жители не верят, что в заведении все на должном уровне. Люди возмущены, что их никто не предупредил. В Новых Санжарах серьезных столкновений между полицией и местными не было. Правда, жители настроены решительно – пропускать украинских туристов не собираются.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Аваков прибыл в Новые Санжары.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты в Новых Санжарах: правоохранители будут реагировать на блокирование дорог
Протесты в Новых Санжарах: правоохранители будут реагировать на блокирование дорог
Санаторий Новые Санжары готов к обсервации эвакуированных из Китая – Нацгвардия
Санаторий Новые Санжары готов к обсервации эвакуированных из Китая – Нацгвардия
Ажиотаж силовиков и бригады экстренной помощи: как в Украине ждали самолет из Китая
Ажиотаж силовиков и бригады экстренной помощи: как в Украине ждали самолет из Китая
Писали, чтобы не ехали сюда: мама украинки из Китая рассказала об угрозах
Писали, чтобы не ехали сюда: мама украинки из Китая рассказала об угрозах
В случае подозрения на коронавирус обсервацию эвакуированных продолжат на 14 дней
В случае подозрения на коронавирус обсервацию эвакуированных продолжат на 14 дней
Коронавирус в Украине: эксперты оценили риск вспышки эпидемии
Коронавирус в Украине: эксперты оценили риск вспышки эпидемии
Эвакуация украинцев из Уханя: где приземлился самолет и что известно об обсервации
Эвакуация украинцев из Уханя: где приземлился самолет и что известно об обсервации
Санаторий в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя – куда вывезли персонал
Санаторий в Новых Санжарах для эвакуированных из Уханя – куда вывезли персонал

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка