Международный день поддержки жертв преступлений начали отмечать после публикации Хартии жертв преступлений в Англии 22 февраля 1990 года.

Именно с того времени начали обращать больше внимания на проблемы, связанные с поддержкой жертв преступлений и их реабилитацией.

Сейчас в мире действует около 200 различных программ, направленных на помощь пострадавшим от преступлений. Факты ICTV рассказывают о статистике преступлений в Украине, и какие меры принимают в нашей стране для поддержки жертв.

Статистика преступлений

Согласно статистике ООН, которую обнародовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, каждая третья женщина в мире становилась жертвой насилия. В среднем за день от проявлений насилия в семье погибают около 137 женщин.

В Украине о насилии в семье в 2018 году в полицию сообщили около 115 тыс. раз.

Согласно отчету правительства, за 2019 год в Украине зафиксировали примерно 142,5 тыс. случаев тяжелых и особо тяжелых преступлений.

Часто жертвами преступлений становятся и дети. Только с начала 2020 года в Украине зарегистрировали 259 уголовных производств по факту насилия над детьми, которое привело к смерти.

Для жертв преступлений они не проходят бесследно. Они могут психически и физически травмировать человека, а также привести к другим негативным длительным проблемам.

Так, в журнале Journal of American Heart Association опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что у женщин, которые пережили домашнее насилие, на 44% увеличивается риск смерти.

Как изменилась статистика за год

В течение 2019 году в Украине наблюдалось снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с 2018 годом, их стало на 17% меньше.

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В частности снизилось количество преступлений, связанных с похищением транспортных средств (на 17%), против собственности и против безопасности движения и эксплуатации транспорта (15%).

Кроме того, в прошлом году правоохранители 7,3 млн раз выезжали по местам совершения преступлений.

Что делают в Украине для поддержки жертв преступлений

Конечно, жертвам преступления помогают на местах сотрудники правоохранительных органов, психологи и врачи.

Сейчас в Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00. Указанная горячая линия также доступна по телефону 044-272-15-00.

Также в тестовом режиме в 2020 году начала работать горячая линия по предупреждению домашнего насилия. На нее можно позвонить по номеру 1547.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда заявляла, что в 2020 году киевские власти планируют открыть так называемую кризисную комнату, в которой жертвы насилия смогут находиться до 10 дней.

– Это комната на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше, – рассказала Хонда.

Кроме того, в такой комнате будут оказывать психологическую и медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, что в случае возникновения преступлений гражданам необходимо обращаться в полицию по телефону 102.