Беспорядки в Новых Санжарах: открыты уголовные производства по пяти статьям

По беспорядкам в Новых Санжарах, которые прошли 20 февраля, были открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге.

– Сейчас сотрудники Национальной полиции готовятся предъявить подозрения и административные протоколы 24 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Это будут как и административные протоколы, так и некоторые лица будут привлечены к уголовной ответственности. В частности, те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, и те, кто занимались разжиганием межнациональной вражды, – заявил он.

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По его словам, все задержанные в ходе акции являются жителями Полтавской области.

Всего нарушено пять уголовных статей – это перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции и разжигание межнациональной вражды.

Геращенко уточнил, что производство по фактам публичных призывов к ненависти к иностранным гражданам, которые также были эвакуированы из Китая в Украину.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Ухани, после чего они прошли медицинский осмотр, и были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары.

Местные жители блокировали дорогу и устраивали стычки с полицией. За нарушения задержаны 24 человека. Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.

Фото: МВС