В 2020 году заработает е-кабинет недропользователя для инвестиций в энергетику

Правительство упростило доступ инвесторов к укринському энергорынку и ликвидировало теневые рынки и схемы.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил такое решение эффективностью недропользования.
– Разработали Инвестиционный атлас недропользователя, который содержит более 100 привлекательных для малого и среднего бизнеса объектов.
В этом году правительство предложит почти 30 тыс км² потенциальных нефтегазовых участков, – отметил Гончарук.
Он добавил, что уже в первом полугодии 2020 года заработает е-кабинет недропользователя.
Читайте: Бани, конюшни и ОПЗ: что приватизирует Украина в 2020 и что стоило сохранить
Благодаря этому должно сократиться количество отказов заявителям, что минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс согласования и получения специальных разрешений.
Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу сотрудничества государства и крупных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в приватизацию в Украине.
Зеленский заверил, что иностранные инвесторы, которые вложат $100 млн и более в приватизацию, получат менеджеров-нянь.
Источник: Алексей Гончарук