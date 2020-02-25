В 2020 году заработает е-кабинет недропользователя для инвестиций в энергетику

Правительство упростило доступ инвесторов к укринському энергорынку и ликвидировало теневые рынки и схемы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил такое решение эффективностью недропользования.

– Разработали Инвестиционный атлас недропользователя, который содержит более 100 привлекательных для малого и среднего бизнеса объектов. В этом году правительство предложит почти 30 тыс км² потенциальных нефтегазовых участков, – отметил Гончарук.

Он добавил, что уже в первом полугодии 2020 года заработает е-кабинет недропользователя.

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Благодаря этому должно сократиться количество отказов заявителям, что минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс согласования и получения специальных разрешений.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу сотрудничества государства и крупных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в приватизацию в Украине.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы, которые вложат $100 млн и более в приватизацию, получат менеджеров-нянь.

Источник: Алексей Гончарук