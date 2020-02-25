У 2020 році запрацює е-кабінет надрокористувача для інвестицій в енергетику

Уряд спростив доступ інвесторів до укрїнського енергоринку та ліквідував тіньові ринки та схеми.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив таке рішення ефективністю надрокористування.

– Розробили Інвестиційний атлас надрокористувача, який містить понад 100 привабливих для малого та середнього бізнесу об’єктів. Цьогоріч уряд запропонує майже 30 тис км² потенційних нафтогазових ділянок, – наголосив Гончарук.

Він додав, що уже в першому півріччі 2020 року запрацює е-кабінет надрокористувача.

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Завдяки цьому має скоротитися кількість відмов заявникам, що мінімізує корупційні ризики та прискорить процес погодження та отримання спецдозволів.

Нагадаємо, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму співпраці держави та великих інвесторів, які планують вкладати кошти в приватизацію в Україні.

Зеленський запевнив, що іноземні інвестори, які вкладуть $100 млн і більше у приватизацію, отримають менеджерів-нянь.

Джерело: Олексій Гончарук