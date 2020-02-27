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Факты / Украина / Общество

В России задержали четырех украинцев

МИД Украины подтвердило задержание правоохранительными органами РФ четырех украинцев по подозрению в совершении уголовного преступления.

– В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах УФСИН РФ. Упомянутые лица обеспечены адвокатской защитой, – сообщили в пресс-службе.

Посольством Украины в РФ направило ноту в МИД РФ о предоставлении дополнительной информации по упомянутому делу.

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Напомним, ранее СМИ со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов РФ ликвидировали во Владимирской области нарколабораторию, изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали в том числе украинцев.

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